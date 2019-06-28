Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

6 dakika önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ömer Demirci idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil ile Ahmet Bulut yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan, ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Ömer Demirci, Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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