Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
6 dakika önce
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:36 Kaynak: AA
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi
mevkisinde Ömer Demirci
idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil ile Ahmet Bulut
yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan, ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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