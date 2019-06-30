Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
51 dakika önce
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:26 Kaynak: AA
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Mehmet Fatih
Arslan idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu'nda, Mücahit Dirik'in kullandığı 46 AAH 159 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Dirik ile yanında bulunan Aynur Demir yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aynur Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı!