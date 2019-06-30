Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

51 dakika önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Arslan idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu'nda, Mücahit Dirik'in kullandığı 46 AAH 159 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Dirik ile yanında bulunan Aynur Demir yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aynur Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Mehmet Fatih, Adıyaman, Güncel
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