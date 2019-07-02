Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

50 dakika önce

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ürkmez idaresindeki 02 LA 830 plakalı motosiklet, İl Emniyet Müdürlüğü önünde Mahmut Erbil idaresindeki bisikletle çarpıştı.
Kazada, Erbil ve Ürkmez yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Ürkmez, Erbil, Güncel
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