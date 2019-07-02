Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
32 dakika önce
Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:54 Kaynak: AA
'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ürkmez
idaresindeki 02 LA 830 plakalı motosiklet, İl Emniyet Müdürlüğü
önünde Mahmut Erbil
idaresindeki bisikletle çarpıştı.
Kazada, Erbil ve Ürkmez yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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