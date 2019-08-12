Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

37 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Hilal Tak (28) idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Kömür Beldesi yol ayrımında, kenardaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Tak ile eşi Mahmut Tak (33) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Ağır yaralanan Tak çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:23 Kaynak: AA
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