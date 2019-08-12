Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:23 Kaynak: AA
Hilal Tak (28) idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Kömür Beldesi yol ayrımında, kenardaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Tak ile eşi Mahmut Tak (33) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Ağır yaralanan Tak çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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