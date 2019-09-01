Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

12 saat önce

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlyas Şahin idaresindeki 02 LE 051 plakalı hafif ticari araç, İmamağa Mahallesi'nde Memet Şahin'in kullandığı 23 AH 654 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

İlyas Şahin, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]