Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlyas Şahin idaresindeki 02 LE 051 plakalı hafif ticari araç, İmamağa Mahallesi'nde Memet Şahin'in kullandığı 23 AH 654 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.