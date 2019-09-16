Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza Başaran (22) idaresindeki 02 EE 940 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kıymet Başaran yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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