Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Başaran (22) idaresindeki 02 EE 940 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kıymet Başaran yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman, Siverek, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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