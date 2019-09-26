Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 54 FF 505 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Çelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Battal B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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