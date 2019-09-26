Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki 54 FF 505 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Çelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Battal B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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