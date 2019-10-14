Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Yetim (44) idaresindeki 60 HH 389 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Tecirli köyü yakınlarında, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Yetim ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Yağmurtasan (22) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Yetim, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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