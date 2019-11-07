Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Erdemoğlu Mahallesi yakınlarındaki çevre yolunda meydana geldi. Yasin Demir yönetimindeki 02 FE 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bülent Polat'ın kullandığı 66 AZ 880 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor


Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:31 Kaynak: DHA
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