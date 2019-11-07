Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.A. ve Z.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise 538 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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