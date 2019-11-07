Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı

7 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.A. ve Z.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise 538 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve Z.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
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