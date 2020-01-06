Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Abbas Düzel yönetimindeki 44 LF 008 plakalı otomobil ile Mehmet Bilgin'in kullandığı 01 JA 900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Yusuf Düzel ve Saime Düzel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.