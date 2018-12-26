Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Gaffari Çetin idaresindeki 01 B 510 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı İndere köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ve araçta bulunan Uğur Tunç ile Mustafa Bağlar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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