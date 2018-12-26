Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Gaffari Çetin idaresindeki 01 B 510 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı İndere köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ve araçta bulunan Uğur Tunç ile Mustafa Bağlar
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:51 Kaynak: AA
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