Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde beş aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde beş aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Bozan idaresindeki 55 AAD 02 plakalı otomobil ile Muhammed Cici'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, öğretmenevi kavşağında çarpıştı.
Araçlar, yol kenarındaki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen üç otomobile daha çarptı.
Kazada sürücü Bozan ve diğer araçlarda bulunan Bedir Varol ve Mehmet Atalay
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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