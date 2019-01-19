Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

27 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ramazan Tanrıverdi (21) idaresindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, Atatürk Barajı yolunun 2. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:04 Kaynak: AA

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