Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
27 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ramazan Tanrıverdi
(21) idaresindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, Atatürk
Barajı yolunun 2. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:04 Kaynak: AA
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