Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

52 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Rıfat Arslan (45) idaresindeki 45 TD 399 plakalı otomobil, Atatürk Barajı yolunun ikinci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.


Kazada sürücüyle araçta bulunan Hekim Polat (21) ve Faruk Arslan (19) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Rıfat Arslan, Kahta, Adıyaman, Güncel
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