Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

38 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlyas Akgül idaresindeki 63 ZC 236 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi 5031 Sokak'ta Abuzer Yıldız idaresindeki 02 KR 749 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Çiğdem Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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