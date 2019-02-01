Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
38 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlyas Akgül idaresindeki 63 ZC 236 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi
5031 Sokak'ta Abuzer Yıldız idaresindeki 02 KR 749 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Çiğdem Yıldız, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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