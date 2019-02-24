Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si güvenlik korucusu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si güvenlik korucusu 3 kişi yaralandı.
Nasır Çapar idaresindeki 31 L 9020 plakalı otomobil Gölbaşı- Pazarcık
kara yolu Tecirli köyü yakınlarında güvenlik korucusu Muttalip
Oruç yönetimindeki 02 EB 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Oruç ve yanında bulunan güvenlik korucusu Ahmet Kurnaz
ile otomobildeki yolcu Zeynep Çapar yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:25 Kaynak: AA
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