Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si güvenlik korucusu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si güvenlik korucusu 3 kişi yaralandı.

Nasır Çapar idaresindeki 31 L 9020 plakalı otomobil Gölbaşı- Pazarcık kara yolu Tecirli köyü yakınlarında güvenlik korucusu Muttalip Oruç yönetimindeki 02 EB 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Oruç ve yanında bulunan güvenlik korucusu Ahmet Kurnaz ile otomobildeki yolcu Zeynep Çapar yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:25 Kaynak: AA

Pazarcık, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Meteoroloji'den İstanbul'a Yeni Uyarı! Kar Gidiyor, Yağmur Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti Vali Yerlikaya Duyurdu! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]