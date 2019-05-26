Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Darakçı idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun Akyazı köyü yakınlarında İbrahim Uçar'ın kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Mehmet Atak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:27 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Serkan, İbrahim Uçar, Adıyaman, Güncel
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