Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:27 Kaynak: AA
'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Serkan
Darakçı idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman- Şanlıurfa
kara yolunun Akyazı
köyü yakınlarında İbrahim Uçar
'ın kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Mehmet Atak
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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