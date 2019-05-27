Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

4 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Rıfat Cabas idaresindeki 02 AAP 106 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Yakup Işık yönetimindeki 02 AAP 003 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Mahmut Mert Aladağ yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:19 Kaynak: AA
Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]