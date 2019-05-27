Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Adıyaman yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Rifat Çabas (41) yönetimindeki 02 AAP 106 plakalı otomobil ile Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü ve araçta bulunan Mahmut Mert Aladağ yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yakup Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:21 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]