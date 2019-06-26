Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde trafiğe kapalı alanda otomobil kullanmayı öğrenen Keziban Yıldırım yönetimindeki 26 PL 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Keziban Yıldırım ile otomobilde bulunan Bilal ve Mehlika Zeynep Yıldırım yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Besni, Adıyaman, Güncel
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