Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:47 Kaynak: AA
'ın Besni
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde trafiğe kapalı alanda otomobil kullanmayı öğrenen Keziban Yıldırım yönetimindeki 26 PL 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Keziban Yıldırım ile otomobilde bulunan Bilal ve Mehlika Zeynep Yıldırım
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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