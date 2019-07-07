Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
52 dakika önce
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:26 Kaynak: AA
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Küçükaslan idaresindeki 02 TH 478 plakalı otomobil Adıyaman- Kahta
kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Küçükaslan ile otomobilde bulunan Fidiş ve Necmettin Küçükaslan yaralandı.
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Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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