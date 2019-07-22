Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hamdi Karakuş idaresindeki 02 AN 155 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak bir tekstil fabrikasının bahçe duvarına çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü ile yanındaki Naile Çelebi ve Zeynep Karakuş ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hamdi Karakuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Son dakika! Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]