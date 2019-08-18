Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ç. yönetimindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada sürücü Ahmet Ç. ile otomobilde bulunan Muhammed Sefa Y. ve Şeriban U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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