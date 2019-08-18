Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:40 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ç. yönetimindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada sürücü Ahmet Ç. ile otomobilde bulunan Muhammed Sefa Y. ve Şeriban U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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