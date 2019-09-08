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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

36 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Savaş Şahin (27) idaresindeki 02 ASS 203 plakalı otomobil, Baraj yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Tuğba Kıymaz (18) ve Muhammed Çınar Çiftçi (5) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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