Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat U. idaresindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile Mevlüt A'nın kullandığı 16 LD 756 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Semra A. yaralandı.

112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Esentepe Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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