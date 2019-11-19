Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


İlhan Arslan idaresindeki 02 AAY 595 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Bahattin Yılmaz (33) ve Barış Ferhat Fırat (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]