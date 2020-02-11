Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil direğe çarpması sonucu, 3 kişi yaralı.İsmail Yıldırım idaresindeki 44 LU 680 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu telefon direğine çarptı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil direğe çarpması sonucu, 3 kişi yaralı.

İsmail Yıldırım idaresindeki 44 LU 680 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu telefon direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Yıldırım ve Mustafa Dereli yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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