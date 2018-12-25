Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

43 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mustafa Demirelli idaresindeki 02 AN 288 plakalı otomobil ile Abdullah Şahin'in kullandığı tır, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Demirelli (29) ile araçta bulunan Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ve Bayram Demirelli (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Bu arada bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda yapılan çalışmaların ardından, kara yolu araç trafiğine açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:37 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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