Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

26 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Taş'ın kullandığı 06 BU 0323 plakalı otomobille, Abuzer Oğuz idaresindeki 02 EC 812 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı. Kazada iki sürücü ve araçlarda bulunan Bilal Bulut ile Yunus Emre Tosun yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Oğuz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Mehmet Taş, Kahta, Adıyaman, Güncel
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