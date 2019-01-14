Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

12 dakika önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Turgut idaresindeki 23 BY 837 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali durağı yakınında, Mustafa Yıldırım'ın (27) kullandığı 02 BD 828 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Turgut ve Yıldırım ile Ozan Özer ve Nahsen Özdemir (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Altınşehir, Mustafa Yıldırım, Adıyaman, Güncel
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