Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliğine ait Ahmet Kısak idaresindeki 02 FE 187 plakalı pikap, Kahta ilçesine bağlı Eceler köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Kazada sürücü Kısak ve araçta bulunan Şükrü Şaşmaz, Yasin Cingöz ve Onur İnan yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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