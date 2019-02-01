Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yunus Kara (23) idaresindeki 33 SE 461 idaresindeki otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü, araçta bulunan eşi Zeynep (22) ile 5 aylık ikizleri Muhammed Talha ve Muhammed Miraç Kara yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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