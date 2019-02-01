Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Kara (23) idaresindeki 33 SE 461 idaresindeki otomobil, Kahta- Siverek
kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü, araçta bulunan eşi Zeynep (22) ile 5 aylık ikizleri Muhammed Talha
ve Muhammed Miraç Kara yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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