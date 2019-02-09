Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

45 dakika önce

- Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı Kaza yapan araçlardan detaylar İtfaiye sağlık ekipleri AFAD ve polislerden detay Ambulanslardan detay ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
- Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Kaza yapan araçlardan detaylar
İtfaiye sağlık ekipleri AFAD ve polislerden detay
Ambulanslardan detay
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Abdurrahman Balbay idaresindeki 01 AHG 71 plakalı otomobil, Botan Alper idaresindeki 02 FL 631 plakalı otomobil ile Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ında Bulvarı çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan Naile Gürbüzcan, Elif Sena Akgün, Emine Gözükara ve Abdulbaki Yusuf Gözükara yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:32 Kaynak: AA

İtfaiye, Adıyaman, 3. Sayfa
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