Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cuma Tırpan'ın (41) kullandığı 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.
Sürücüyle birlikte araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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