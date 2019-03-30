Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cuma Tırpan'ın (41) kullandığı 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.
Sürücüyle birlikte araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:04 Kaynak: AA
Hercai Dizisi Son Bölümüyle İzleyicileri Ekrana Kitledi!
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı