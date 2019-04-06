Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

26 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ateş idaresindeki 27 BL 541 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ateş (36) ve otomobildeki Yunus Gören (23), Mehmet Ateş (35), Mehmet Ali Ateş (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:26 Kaynak: AA

Mehmet Ateş, Kahta, Adıyaman, Güncel
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