Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:10 Kaynak: AA
'ın Sincik
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevher Ardıç'ın (55) kullandığı 02 KN 402 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ardıç ve araçta bulunan Kadir (42), Songül (40) ve Ramazan Bozkurt
(5) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ardıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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