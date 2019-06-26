Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevher Ardıç'ın (55) kullandığı 02 KN 402 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ardıç ve araçta bulunan Kadir (42), Songül (40) ve Ramazan Bozkurt (5) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ardıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Sincik, Adıyaman, Güncel
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