Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
30 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şaban Karaman
(29) idaresindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Şahin Dolan'ın (35) kullandığı 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Mehmet Dolan (64) ve Sami Yusuf
Dolan (8) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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