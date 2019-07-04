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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

17 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şaban Karaman (29) idaresindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Şahin Dolan'ın (35) kullandığı 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Mehmet Dolan (64) ve Sami Yusuf Dolan (8) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Adıyaman, Karaman, Kahta, Güncel
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