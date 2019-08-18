Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
52 dakika önce
Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:13 Kaynak: AA
'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Serkan Bal
idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle
Petrol Caddesi'nde, Aziz Döndaş'ın kullandığı 58 SC 866 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Döndaş ile aynı otomobildeki Gizem, Yaren ve Güllü
Döndaş yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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