Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Nazif Şahin (31) idaresindeki 02 AAL 259 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Safiye (37), İkbal (6), Rüveyda (3) ve Emine Şahin (77) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA
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