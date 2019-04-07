Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Nazif Şahin (31) idaresindeki 02 AAL 259 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Safiye (37), İkbal (6), Rüveyda (3) ve Emine Şahin (77) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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