Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil, Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobille Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada Eda, Erdem, Ali, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:11 Kaynak: AA
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