Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:11 Kaynak: AA
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil, Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobille Karapınar
Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada Eda, Erdem, Ali, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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