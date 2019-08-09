Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:48 Kaynak: AA
'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Aşkın Yalçın'ın kullandığı 02 BC 128 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş
Camisi kavşağında Mehmet Tepe idaresindeki 02 SA 619 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Mehmet Tepe ile araçlarda bulunan Halime Tepe, Halil İbrahim Tepe, Fatma Yalçın ve Melek Kıran yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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