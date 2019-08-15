Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
13 dakika önce
Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahta Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:47 Kaynak: AA
ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahta- Siverek
kara yolunun 11. kilometresinde Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu idaresindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Saygı, Kadriye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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