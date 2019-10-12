Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman), ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman), ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Karakurt'un (32) kullandığı 33 SU 677 plakalı otomobil, Habipler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hatice (27), Sümeyye (6), Zeynep (3) ve  Aksa Miray Karakurt (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafındah Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti
Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]