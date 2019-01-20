Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Betül Taştan idaresindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Hilton Oteli Kavşağı'nda, yan yoldan gelen Kudret Çil (27) idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Güneş Çil (22), Hamza Alper Güneş (33), Emine Çil (22) ve Cafer Çil (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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