Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Betül Taştan idaresindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı
Hilton Oteli Kavşağı'nda, yan yoldan gelen Kudret Çil (27) idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Güneş Çil (22), Hamza Alper Güneş (33), Emine Çil (22) ve Cafer Çil (16) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:18 Kaynak: AA
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