Adıyaman'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fayik Zengin'in (54) kullandığı 02 HK 665 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Zengin ve otomobildeki Yonca (45), Ernesto (9) ve Hugo
Zengin (5) ile Derya (42) Hayrunisa (10), Yağmur (13) ve Evin Dolaş (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:31 Kaynak: AA
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